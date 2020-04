Critican a Ludwika Paleta por no vacunar a sus hijos y mira lo que responde

Ludwika Paleta siempre ha sido muy reservada con su vida privada, pero recientemente dio una entrevista en la que reveló varios detalles, entre ellos que no había vacunado a sus hijos. Esto conmocionó al público quien no tardó en criticarla, pero ella no se quedó callada.

Hace algunos días Fue en días pasados como parte de su entrevista especial con la revista Caras, cuando la actriz mexicana concedió una entrevista a la revista Caras habló de varios detalles de su vida privada. Como explicamos, toda su relación al lado del empresario mexicano Emiliano Salinas ha sido sumamente reservada.

Ludwika Paleta dijo en la entrevista lo duro que fue ser madre otra vez, después de tener un hijo en una relación anterior que ya es un joven apuesto.

En esta parte de la entrevista señaló que considera un tesoro a sus hijos menores Bárbara y Sebastián y allí fue donde reveló que había tomado la decisión de no vacunarlos.

En su cuenta de Twitter, donde es muy activa, llovieron las críticas contra Ludwika Paleta acusándola de irresponsable y de atentar contra la salud de sus hijos.

Ella dejó pasar todas las críticas hasta el pasado sábado cuando escribió: “HATERS HATE. LOVERS LOVE. Que tengan un lindo sábado”.

Con este mensaje dio a entender que poco le importaba lo que los demás pensaran sobre su decisión y forma de enfrentar la vida. El mensaje fue acompañado por una imagen en la playa. Es publicación le dio más intensidad a la idea de que le resbalaba todo lo que se había hablado de ella.

Ludwika Paleta está enfocada ahorita en firmar comerciales locales mientras pasa la crisis del coronavirus. En las últimas horas se unió a la idea de otras celebridades de donar alimentos a familias de escasos recursos para enfrentar el problema mundial que estamos viviendo.

