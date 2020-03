Ácidas críticas contra Julián Elfenbein por fotografía de sus hijos en la playa

Polémica causó una fotografía compartida por Julián Elfenbein en redes sociales, en la que aparecen sus hijos en la playa. El animador acompañó el registro con un mensaje alusivo al contexto actual que vive el país, debido a la propagación del coronavirus.

"En estos tiempos no dejo de pensar hijos míos… Cómo los amo. Los adoro… Me desgarran el alma. Nos cuidamos todos", puso. La fotografía correspondía a un antiguo registro tomado durante un viaje que realizaron a una de las playas de Chile. Sin embargo, hubo quienes pensaron que era una toma actual, por lo que lanzaron duras críticas en su contra por no hacer su cuarentena en su casa en la capital.

"Julián se cuidan en un balneario", "Esa foto es de Las Tacas. Espero que sea de verano… #quedateencasa", y "Qué irresponsable 'quédate en casa"", fueron parte de los mensajes que recibió. También hubo quienes recordaron la reciente polémica protagonizada por Marcela Vacarezza, quien fue criticada por un mensaje que compartió junto a una fotografía de Venecia.

"Cuidado Julián con subir este tipo de fotos, te van hacer pebre como se lo hicieron a la Marcela (Vacarezza)…", comentó una persona. Pese a esto, algunos de sus seguidores salieron en su defensa, remarcando que se trataba de una fotografía antigua.

