"En qué mundo vive": Marcela Vacarezza se defiende de críticas tras subir foto en Venecia

#tbt de un maravilloso viaje a Venecia. Cuando la ciudad estaba llena de vida y turistas en las calles. Hoy, la vida volvió a las aguas que están transparentes y con seres vivientes. Parece de locos no? Tantas cosas que nos ha hecho meditar este coronavirus. Cada cual sacará sus propias conclusiones. Lo más importante hoy es cuidarnos entre todos. Hagamos un pacto? Tú me cuidas a mí y yo a ti. Solo así lograremos dar la pelea que hoy se nos pide. Saldremos triunfadores. Seamos positivos!