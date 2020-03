Ricky Martin manda fuerte mensaje a los que no hacen la cuarentena

Ricky Martin aprovechó la cuarentena para hacerse un sorprendente cambio de look pero también para enviar un categórico mensaje a aquellas personas que no han entendido la gravedad del asunto y no cumplen el aislamiento preventivo.

En su cuenta de Instagram compartió un vídeo donde expresó que son "brutos e ignorantes", para luego añadir que podría tildarse de "criminal" que sigan en sus rutinas habituales con la posibilidad de contagiarse o esparcirlo a otras personas.

Solidaridad ante todo

El boricua ha utilizado sus redes sociales desde el inicio de la problemática para concienciar, pero esta vez explotó de forma radical, como considera que es el COVID-19 con los afectados.

"La única manera en que tú pares un virus es con cuarentena, cuarentena severa, radical, porque este virus es radical, es severo no tiene compasión con nosotros", expresó en la grabación.

De igual forma, añadió que "la única protección es el aislamiento social, porque desafortunadamente la gente está en las calles, en las playas, en los bares, va a restaurantes y no me queda de otra manera de pensar que son brutos e ignorantes".