Las lecciones de vida que aprendimos de 'Eternal Sunshine Of The Spotless Mind’

Para resumir una de las películas más desgarradoras y alucinantes que he visto, "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" es el thriller psicológico que debes ver al menos una vez en tu vida. Esta es una historia sobre un hombre tímido, Joel Barish, quien se somete a un procedimiento de borrado de memoria después de descubrir que su ex novia, Clementine Kruczynski, lo había borrado por completo de su mente. A lo largo de su viaje a través de su mente subconsciente, Joel se da cuenta de que no vale la pena olvidar los buenos recuerdos compartidos con Clem. Además del hecho de que esta película es uno de los mejores papeles de Jim Carrey, aquí hay algunas lecciones de vida que aprendí …

Todo lo que tenemos son nuestros recuerdos.

Joel Barish (Jim Carrey) decide borrar su memoria cuando se entera de que su ex, Clementine (Kate Winslet), ha borrado sus recuerdos que comparte con Joel porque no estaba contenta en ese momento. Impulsivo Lo sé, pero creo que todos podemos relacionarnos con la impulsividad provocada por el dolor y la tristeza. Estoy seguro de que todos podríamos tener algunos recuerdos de ex que nos encantaría borrar de nuestras cabezas, pero con las relaciones también vienen buenos recuerdos. Joel se da cuenta de que recuerda los buenos recuerdos que tiene con Clementine, y no quiere dejarlos ir. Los recuerdos favoritos de Joel superan a los dolorosos y quiere detener el borrado.

Está bien tener algunos recuerdos no tan buenos ya que aprendemos algunas cosas de las relaciones, después de todo. Así que la próxima vez, antes de renunciar a una relación, recuerde los buenos momentos: son todo lo que nos queda al final.

Las relaciones pueden prosperar si estás dispuesto a crecer.

Joel y Clementine, después del borrado, todavía están dispuestos a darle otra oportunidad a su relación después de volver a verse. Aunque no saben en el momento en que han estado en una relación anterior, todavía lo intentan de nuevo porque, a pesar de todos los desacuerdos que tienen, nada puede quitarles el amor. Las relaciones no pueden prosperar si guardas rencor por los pequeños argumentos que sucedieron hace una eternidad. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo para las personas (como yo) que tienen la capacidad de guardar rencor durante años. ¿Pero qué se gana con eso? Nada. Pierdes a las personas que amas en el camino, y eso termina lastimándote más. Todo lo que queda son sentimientos reprimidos y un fuerte dolor en tu corazón. Para amar hay que dejar ir.

Está bien intentarlo de nuevo.

La mayoría de nosotros tiene dificultades para volver con un ex por razones obvias: falta de comunicación, dejar de preocuparse, aburrirse. La lista podría seguir y seguir. Sin embargo, la mayoría de las veces somos resistentes a intentarlo nuevamente porque creemos que lo mismo que rompió la relación en primer lugar se repetirá. Aunque eso puede ser cierto en algunos casos, volver a la misma relación con ese proceso de pensamiento lo hará inevitable para el fracaso. Joel y Clementine se enfrentan a estar dispuestos a estar juntos de nuevo incluso cuando descubren que su relación pasada falló. Con un poco de vacilación, intentan una relación nueva y fresca. Nada en la vida será perfecto, entonces ¿por qué no hacer que valga la pena una segunda oportunidad?

No puedes forzar una conexión

Después de borrar la memoria de Clementine, Patrick (Elijah Wood) intenta que se enamore de él recreando los recuerdos que ella y Joel compartieron juntos. Incluso va tan lejos como para llevarla al mismo estanque donde se enamoraron y recitar las líneas exactas que Joel le dijo. Aún así, ella no siente lo mismo por Elijah como lo hizo por Joel. Sus sentimientos eran específicos para él como persona, no para las cosas que decía o hacía. La atracción no siempre es algo que se puede diseccionar o identificar.

