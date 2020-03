Luli destaca sus logros y lanza duros dichos contra Adriana Barrientos y Oriana Marzoli

Han pasado semanas desde que Nicole Luli Moreno comenzó a publicar inquietantes mensajes en redes sociales, generando preocupación entre sus seguidores de Instagram. Ahora la modelo arremetió en contra de Adriana Barrientos y Oriana Marzoli a través de una enigmática publicación.

"Está es la prueba del ridículo que hice toda mi vida!! Ja ja ja ja ja ja la que puede puede. La que no, se cuelga de mí… Y maltrata a los animalitos. @adrianabarrientosfanss_ ya que la tengo bloqueada les dejo el de sus fans!! Para que la sigan más. Y la venezolana o española, no lo sé por qué soy tonta. Como ella me trataba en el reality al igual que Barrientos, y otras más! @orianamarzolird – También bloqueada", puso en primera instancia.

Sin embargo, no fue todo, ya que también destacó sus logros en el deporte y modelaje. "Chilena y model fitness. También futura Personal Treiner. Sí se que es trainer. Ja ja ja ustedes también. Modo: Inteligente", escribió, para luego finalizar su posteo con una serie de hashtags, entre los que figuraron consignas contra la violencia de género.

"#nomasabusos #nomasengaños #NOALMALTRATO #nomasfemicidios #NOMASOPOTUNISMO – Tanto como para la mujer y el hombre! #bikinifitness #fitnessmotivation #fit. Es mi estilo de vida! Y qué? Si te molesta no me sigas! Simple!", cerró.

Recordemos que hace unas semanas, Luli se lanzó en contra de Barrientos llamándola "asesina". Por su parte, la modelo se defendió asegurando que desconoce los motivos por los que fue catalogada de dicha manera. También agradeció el apoyo de sus seguidores y cercanos, quienes la alertaron de la situación.

Sigue leyendo