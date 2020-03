Adriana Barrientos rompe el silencio tras graves acusaciones de Luli: "Yo no he matado a nadie"

No pasó mucho tiempo hasta que Adriana Barrientos se refiriera a la grave acusación que le hizo Nicole 'Luli' Moreno en su cuenta de Instagram. La modelo la tildó de "asesina" en aproximadamente diez imágenes que acompañó con varios mensajes en su contra.

Tras lo ocurrido, la celebridad se manifestó a través de la misma plataforma con un video en el que dijo desconocer los motivos por los que fue catalogada de tal manera. Asimismo, agradeció la preocupación de sus seguidores y amigos, quienes la alertaron de la situación.

"No tengo idea por qué la gente me calumnia de esta manera, no tengo idea qué he hecho yo para ganarme el título de asesina. No tengo idea, pregúntenle a quien posteó. Eso. Gracias por la preocupación mis amigos. Los quiero, los amo a todos, pero la verdad es que hace una hora y media que mi teléfono explotó de una manera salvaje. Yo no tengo explicaciones que darles a ustedes, porque no tengo idea por qué se posteó eso tan feo que hace tanto, tanto, tanto daño. Los quiero", señaló.

Posteriormente, compartió dos imágenes aludiendo al tema. "No sé nada de nada. No sé si fue el en vivo de anoche o qué. Yo no he matado a nadie. Es lo más feo y triste de lo que me han acusado en todo este tiempo", dijo en la primera, mientras que en la segunda realizó una encuesta consultando los verdaderos motivos detrás de la acusación de Luli. "Quiere TV", y "depresión", fueron las opciones que dio.

Además de esto, Adriana Barrientos compartió un descargo en su perfil de Instagram en el que se mostró afectada por la situación, especialmente debido a su trabajo con menores de edad. "Estoy pasando por un momento muy doloroso donde se me acusa de asesina. Hace años esto me lo pude tomar con humor. Al día de hoy me afecta demasiado, ya que realizo una labor de educadora. Trabajo con menores de edad, pequeños niños que sueñan con ser modelos, donde soy la tía, la profesora", dijo.

"Si Luli quiere seguir su camino de farandulera está todo bien, pero por favor yo no tengo hoy cómo darle a entender a mis pequeños alumnos que esta acusación se trata de un capricho de la persona en cuestión", agregó, enviándole un abrazo a sus alumnas, asegurando que "en un futuro entenderán que la imagen de su tía se vio dañada por simplemente una mujer caprichosa y que no le importa las consecuencias de sus actos".

