Así es como Érika Buenfil se ha convertido en un ejemplo para las madres solteras

Erika Buenfil es una de las actrices más reconocidas de la farándula mexicana por su participación en exitosas telenovelas y obras de teatro. Además, ha enamorado a muchos con su belleza y carisma. Su trabajo en producciones como y Amor en Silencio (1988), Marisol (1996) y Amores Verdaderos (2012), le dieron gran reconocimiento.

Sin importar el paso de los años, Érika se ha mantenido en la cima e incluso ha conseguido un séquito de fans de las nuevas generaciones gracias a su incursión en Tik Tok, plataforma de video donde da rienda suelta a su sentido del humor.

Por si fuera poco, la actriz también ha sido un ejemplo a seguir gracias a la crianza que lleva con su hijo Nicolás de Jesús Buenfil,. Y es que ser madre soltera no es un trabajo fácil.

La protagonista de Marisol, se vio envuelta en el escándalo cuando en 2007, dio a luz a su hijo Nicolás, fruto de un romance fugaz con Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente de México Ernesto Zedillo. Cuando ésta le dijo que estaba embarazada, huyó, y no se hizo responsable del bebé por lo que la actriz tuvo que ser firme con la idea de criar a su hijo sola. De acuerdo con la famosa, Nicolás solo ha visto a su hijo una vez y cuando era bebé.

Eso sí, Érika fue muy juzgada por su "aventura" pero nadie habló nunca del padre y su irresponsabilidad. La misma Érika relató en una entrevista que las personas la veían con vergüenza y lástima. La actriz, ha confesado en diferentes ocasiones que incluso solía llorar a solas frente al reto de criar a su hijo.

“Yo no tenía a nadie cerca de mí que le hubiera pasado lo mismo, yo no conocía a ninguna madre soltera. Sentía que el mundo se me venía encima por supuesto. Entonces a los dos años muere mi mamá, como que muchas puertas se van cerrando, pero dicen que cuando se cierra una puerta es porque se va a abrir otra más grandota, uno no lo entiende hasta que sucede”, reveló en una entrevista para el portal Mezcalent.