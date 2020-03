Carolina Molina tras operación: "Si esperaba, las células cancerígenas se hubieran propagado"

El pasado lunes, Carolina Molina, también conocida como la Rancherita, fue operada de urgencia luego que unos exámenes le salieran mal. Así lo reveló a través de redes sociales, en donde aseguró que un chequeo médico le permitió detectar su problema a tiempo.

La cantante se realizó tres exámenes Papanicolau (Pap), pero estos arrojaron resultados distintos. "Primero me lo hice en La Calera con una tía que trabaja en el consultorio, y en el resultado apareció que tenía posibles células cancerígenas", contó a La Cuarta.

"En Santiago me hice otra vez la prueba para tener una segunda opinión y me salió que no tenía nada", agregó, explicando que esperó un tiempo para realizarse un nuevo examen y obtener un resultado definitivo. Finalmente, acudió al Hospital de Quillota, en donde le realizaron una biopsia que salió mala.

"Tuve mucha suerte en todo. Si dejo pasar un tiempo más, las células cancerígenas se hubieran propagado. Ahora está todo bien, puedo tener guagüita cuando lo programe", comentó con más tranquilidad.

Sobre sus sensaciones durante el proceso, reconoció que estuvo preocupada. "Tenía mucho miedo por mi salud, y claro que existen las ganas de tener un hijo, solo que todavía no llega el indicado. Me gustaría tener una familia, tener estabilidad", dijo.

Después de la operación, Carolina Molina remarcó la importancia de hacerse exámenes periódicamente. "Fue mi tía la que me dijo que me lo hiciera. Uno anda en sus cosas y se le pasa el tiempo. Si no es por eso, no me hubiera hecho el Pap y quizás ahora no sabría lo que tengo. Siento que todas las señales hay que saberlas escuchar. No hay que dejarse estar con los chequeos", señaló.

