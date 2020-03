Carolina Molina rompe el silencio tras ser operada de urgencia: "Me salvó la vida"

Hace algunos días, Carolina Molina, también conocida como la Rancherita, generó sorpresa al revelar el difícil momento que enfrentó luego de ser eliminada de Rojo. La cantante explicó que se le acabaron los ahorros y no tenía nada que comer. Sin embargo, ahora volvió a hacer noticia tras contar que fue operada de urgencia.

La noticia la dio a conocer a través de redes sociales, con un mensaje en el que entregó más detalles en torno a su salud. De acuerdo con su testimonio, tuvo que someterse al procedimiento debido a los malos resultados obtenidos en unos exámenes. Una vez que salió de pabellón, la artista se refirió al tema.

"Quiero agradecer a todos quienes se han preocupado por mí. Hoy me operaron de urgencia por unos exámenes que me salieron malos, pero lo más importante de esto es que se detectó y controló a tiempo", señaló, realizando un especial llamado a las mujeres. "NO DEJEN DE HACERSE SUS CHEQUEOS DE RUTINA. PORQUE EL MIO ME SALVÓ LA VIDA. GRACIAS A DIOS", dijo.

Tras dar a conocer su situación, Carolina Molina recibió un gran apoyo por parte de sus seguidores. Estos le enviaron ánimo y fuerza, además de una pronta recuperación. "Que te recuperes pronto. Un abrazo enorme para ti. Muchas bendiciones", comentó una persona. "Arriba ese ánimo..!! Cuídate y recupérate pronto", puso otra.

