"Cerré la puerta...": Adriana Barrientos revela detalles de su encuentro con Beto Cuevas

El último capítulo de La Divina Comida, contó con la participación de Carolina Molina, Stefano Massú, Ignacio Lastra y Adriana Barrientos. Pero sin duda, fue esta última quien más dio de qué hablar con sus historias. Especialmente, tras referirse al fugaz encuentro que tuvo con el cantante Beto Cuevas.

La modelo contó detalles de su affaire con el artista en el año 2008. Tema del que había hablado anteriormente en el programa Podemos Hablar, conducido por el animador Julián Elfenbein en Chilevisión.

"Estaba yo en mi casa y dije ‘¡que estupendo’. Él estaba tocando para la Teletón y yo dije ‘voy a tratar de ubicarlo a través de redes sociales’. En ese tiempo estaba Skype y lo agregué. Obviamente no me pescó, y al mes me agregó. ‘Hola, yo te veo en Morandé’ (le dijo Beto Cuevas)", partió diciendo.

"‘Hagamos cámara poh, Skype’. Listo. Ahí estábamos, directo al grano. Al tiro poniendo canciones, música. Seis meses (…) Todos los días me dedicaba distintas canciones. ‘Háblame…’ (tararea la canción) (…) Esto sonaba cuando yo hablaba con él, 28 años yo. Con las pechugas recién cambiadas", agregó.

Sobre su encuentro con el cantante, Adriana Barrientos contó que sucedió en Navidad. "Primero me dice ‘estoy acá’. ‘¿Aquí en Messenger?’ (preguntó ella). ‘No. Aquí. Abre tu puerta’. Me paro, abro la puerta, 1 metro 90, flaco, alto. Cerré la puerta. No se abrió más en 10 días", confesó.

Sin embargo, su historia tenía un lado malo, y es que la modelo se encontraba en una relación en ese momento. "Yo en ese tiempo tenía pololo (Josito Posada) y fue la única vez que lo vi… Yo le fui infiel en ese minuto a mi ex pololo. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Alguna vez en la vida me tenía que tocar. Y me re tocó", cerró.

