Adriana Barrientos detalla episodio de infidelidad con Beto Cuevas en "Podemos Hablar"

El nuevo capítulo de Podemos Hablar, tuvo como invitados a Rodrigo Díaz, Natalia Cuevas, Rodrigo Villegas, Macarena Tondreau, Rodrigo Delgado y Adriana Barrientos, siendo esta última quien sorprendió con una íntima confesión durante una de las dinámicas.

Todo ocurrió en la sección "Punto de Encuentro", en la que el animador Julián Elfenbein plantea un tema y aquellos que lo hayan vivido, tienen que salir adelante y compartir su experiencia. En este contexto, el comunicador pidió que se pararan todos los que alguna vez hayan sido infieles, momento en que la modelo pasó al frente y contó que engañó a José Miguel Posada con el cantante Beto Cuevas.

"Figuraba yo el año 2008, en mi camita, tendida, y enciendo la tele… Teletón. Y aparece un cantante famosísimo chileno. Ahí con su guitarra", dijo en un comienzo, aclarando que no podía decir su nombre.

"Era el sueño de mi vida. Yo había ido a un recital de él cuando tenía 17 años y me hizo así (lanza un beso) a la galería", agregó. Luego del show, Adriana Barrientos contó que le escribió a todas las cuentas de Facebook del cantante. "A la semana siguiente, el cantante famoso estaba en su casa en Los Ángeles, California", comentó justo cuando los invitados adivinaron que era Beto Cuevas.

"Bueno", continuó la modelo. "Me envía un mensaje de vuelta. 'Hola, ¿eres tú la que baila en un programa de Fiebre de Baile?'. Le dije sí, bailo en Fiebre de Baile. Empezamos a hablar seis meses. Era una amistad linda por Skype", añadió, explicando que el cantante le contó que visitaría Chile en diciembre, para las fiestas de fin de año. El momento coincidió con un viaje de su pareja al campo, por lo que aprovechó de juntarse con el artista.

"Se va al campo y me llama el Beto Cuevas", confesó ante las risas de los invitados. "Llegó a mi departamento, yo no lo podía creer y salió a los 10 días después. Estuve ahí encerrada con él", dijo revelando una anécdota. Según contó, a los días después, el cantante se encontró con el pololo de Adriana Barrientos en la playa. "Por una tía en común, se entera de que él era mi pololo y le dice a mi pololo que él no tenía una idea que yo tenía una relación", contó.

Te recomendamos: