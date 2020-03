Gala Caldirola alza la voz: "El tema de Mauro es complicado sobre todo por la niña"

A comienzos de marzo, un medio nacional aseguró que Gala Caldirola y Mauricio Isla estarían enfrentando una crisis matrimonial. Al parecer, el motivo sería la partida de la española para participar en el nuevo estelar de Canal 13, Bailando por un Sueño, en donde la noche del lunes realizaron un capítulo especial abordando la experiencia del jurado y sus participantes con el coronavirus.

Una de las que se refirió al tema fue la modelo, quien contó cómo lo está viviendo su familia en el extranjero. También se refirió a la situación del futbolista, quien actualmente se encuentra en Turquía jugando para el Fenerbahce. "Yo estoy tranquila porque lo que es mi familia, Mauro, y nosotros estamos todos bien. Eso me da tranquilidad", partió diciendo.

"Pero sí claro, es una situación complicada porque bueno, de hecho, el tema de Mauro es complicado sobre todo por la niña. Porque nosotros habíamos programado que él venía a jugar con la Selección ahora, que él tendría contacto con la niña. Es un poco complicado porque ahora no puede viajar y me da pena evidentemente por la niña, que no puede ver a su padre", agregó, indicando que mientras ambos se encuentren bien, todo estará bien.

Por otra parte, Gala Caldirola habló sobre la situación de su familia en España. Uno de los países más afectados por el coronavirus. "Mi madre en Galicia y mi hermano en Alicante. Allá la verdad es que está súper complicado, porque me imagino que si hubiesen tomado estas medidas antes no se hubiera propagado tan rápido. Ahora mismo está súper crítica la situación", aseguró.

"No se puede salir de ninguna manera a la calle, a menos que sea imprescindible como para comprar en una farmacia o ir al médico de urgencia. No pueden salir de casa. De hecho, la policía constantemente circula por las calles mandando mensajes", dijo. No obstante, aprovechó la pantalla para enviarle un mensaje de tranquilidad a la gente.

"Mi padre también es persona de alto riesgo. Él tiene el VIH también y yo le pregunté ‘¿y tú cómo estás? ¿Qué medidas tienes que tomar?’. El doctor le dijo que tiene que estar tranquilo y que no hay que alarmarse. Simplemente hay que tratar de evitar, sobretodo las personas de alto riesgo, tener contacto directo con personas que están infectadas", señaló.

