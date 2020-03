Gala Caldirola y Mauricio Isla estarían enfrentando una crisis a meses de su matrimonio

A principios de febrero se confirmó la participación de Gala Caldirola en el programa Bailando por un Sueño, el nuevo estelar de Canal 13 conducido por Martín Cárcamo. Poco tiempo después, viajó al país con su hija para practicar las coreografías, por lo que tuvo que despedirse de su esposo, el futbolista Mauricio Isla, quien actualmente reside en Turquía.

"Para mí es difícil pensar que Luz va a ver poquito a su papá, pero así son los sueños, pequeños sacrificios. Lo mismo pasa al alejarnos de él cuando tiene que jugar partidos o concentrarse. Esta vez es por mis sueños. Pero nosotros nos queremos mucho y eso es lo importante", dijo a La Cuarta.

Sin embargo, a semanas de que comenzara el programa, Glamorama asegura que la pareja estaría enfrentando una crisis debido a la partida de la española. Al parecer, la comunicación entre ambos se ha complicado demasiado y la distancia se ha hecho sentir más allá de las fronteras.

De hecho, Gala Caldirola evitó referirse al tema en su debut de Bailando por un Sueño, cuando el animador le preguntó por el gran desafío que enfrenta. "Tú decidiste venir de Turquía, volver a Chile, en un momento, además, bien especial. ¿Por qué decidiste entrar al programa? ¿Qué hay de desafío en ti y dijiste ‘aquí vengo a bailar’?", consultó Martín Cárcamo.

"No quiero más": Daniella Chávez realiza sentido descargo contra jurado de "Bailando por un Sueño" La modelo obtuvo 16 puntos por su presentación al ritmo de la salsa

"El ser mamá me ha hecho crecer mucho como persona. Y en un momento me di cuenta que no porque sea mamá o mujer tengo que postergar mis sueños. Cuando a mí me hicieron esta propuesta, sentí que podía ser un sueño, algo que me ilusionaba un montón, porque estoy luchando por el sueño de otras personas, que se lo merecen", dijo la modelo.

En este contexto, comentó que quiso participar del programa respondiendo a su propia ilusión. "Nada tiene que limitarme, voy a por ello, aunque estoy súper nerviosa porque en mi vida pensé que estaría aquí bailando delante de todo el mundo. Pero bueno, voy a disfrutar", aclaró.

"Me imagino que fue una decisión difícil. Mauricio allá, tú volver acá. ¿Un poquito cómo lo conversaron?, ¿qué te dijo él?, porque es una decisión, yo creo, complicada", insistió el animador, a lo que Gala Caldirola contestó: "yo creo que el amor es libre y alguien que te ama no te tiene que prohibir que cumplas tus sueños".

"Me parece muy bien. Todos somos seres independientes. En ese sentido, ¿cómo has recibido el apoyo a distancia?", preguntó Martín nuevamente, a lo que la española contestó con una evasiva. "Eh… Como te digo, yo estoy súper enfocada en esto. No quiero hablar mucho de temas así, como que me puedan desestabilizar, por favor, antes de bailar. Ahora quiero disfrutar, pensar solo en lo positivo, no en lo que hace un sacrificio. Quiero pensar en eso, en que estoy cumpliendo el sueño de muchas personas, el mío también, el de mis compañeros", dijo.

Sigue leyendo