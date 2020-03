El tierno mensaje con el que Carlos Rivera felicitó a Danna Paola por su papel en Élite

Danna Paola celebró su última temporada dentro de la serie española 'Élite' con un emotivo mensaje de despedida. A través de su cuenta de Instagram, la actriz que interpretaba el papel de 'Lucrecia', dedicó unas palabras a su personaje, razón por la cual recibió miles de mensajes de apoyo, incluyendo el de Carlos Rivera.

El actor mexicano reveló ser un gran fan de la serie y le escribió a la famosa en los comentarios:

Al mismo tiempo, su compañero Jorge López con quien compartió esta experiencia le demostró su cariño con un corazón.

La cantante compartió en una publicación fotografías de algunos de los momentos que vivió dentro de la serie junto con un mensaje. En él, dijo sentirse afortunada por haber podido explorar nuevas cosas como 'Lucrecia' y que el papel le había permitido aprender mucho

Al mismo tiempo señaló que pudo encontrar similitudes entre 'Lu' y ella, y a pesar de que ya no volverá a interpretar ese roll, está satisfecha con la experiencia.

"Hasta el día de hoy que no dejo de disfrutarte y aprenderte tanto. Nadie nos dice que no, y aquí estamos. Queen of drama & la puta ama."