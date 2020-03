Katy Perry mostró su barriga de embarazo con un mini vestido amarillo neón

Katy Perry parecía un rayo de sol. La cantante de "Never Really Over" llevó su talento hasta Australia con un concierto gratuito de "Fight On" para apoyar a las comunidades afectadas por los incendios forestales.

Para el espectáculo, Katy eligió un vestido estilo babydoll de manga corta de color amarillo neón con aretes a juego y maquillaje amarillo brillante. La cantante espera su primer hijo con su prometido Orlando Bloom y abrazó su barriga mientras posaba para los fotógrafos.

La cantante de "Never Worn White" se cubrió las piernas con sutiles medias pantys y unas zapatillas azules. Fue uno de los tantos vestidos con los que Katy Perry ha decidido enseñar su barriga de embarazo a todos sus fanáticos, los cuales están muy emocionados de verla en esta nueva etapa de su vida.

Mientras estuvo en Australia, Katy Perry también subió al escenario el 8 de marzo en la Copa Mundial Femenina T20 en Melbourne. Ella cantó una serie de sus mayores éxitos con un vestido corto de color rosa y morado con corazones, signos de paz y símbolos de Venus, que están destinados a representar a las mujeres cuando el espectáculo tuvo lugar en el Día Internacional de la Mujer.

