Fran García-Huidobro se someterá a una cirugía que la tendrá lejos de "Bailando por un Sueño"

En diciembre del año pasado, Fran García-Huidobro estuvo internada cerca de 20 días en la Clínica Alemana luego de sufrir una insuficiencia renal que se complicó por una bacteria. "Si mi nana no hubiese tenido las garras de llamar a mi papá (…), yo no me hubiese salvado", dijo en entrevista con Tonka Tomicic.

De eso han pasado tres meses, y el rostro de Canal 13 ya ha retomado su actividad en el mundo del espectáculo, participando en programas como Échale la Culpa a Viña y Bailando por un Sueño, en donde forma parte del jurado. En medio de todo, la comunicadora ha seguido con sus tratamientos y el próximo jueves tendrá que ausentarse del nuevo programa para someterse a una cirugía en la Clínica Alemana.

Según consigna Glamorama, Fran García-Huidobro se extirpará el cálculo que le detectaron en uno de sus riñones. "Me tengo que hacer una cirugía este viernes. Tengo dos cirugías pendientes que, si todo sale bien, se puede resumir en una, que es este viernes", explicó.

La animadora detalló que es una cirugía programada que no reviste ninguna gravedad. "Es para cerrar un poco el proceso que pasó diciembre, que fue súper grave", comentó. "Yo creo que me voy a devolver en Uber hasta mi casa, porque es una cirugía súper simple", detalló.

"El jueves en la noche los veré desde mi regia habitación en la Clínica Alemana, con vista a la rotonda. El lunes estoy de vuelta. Es para que la gente no crea que no me he cuidado. He sido responsable", aseguró.

