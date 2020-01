Fran García-Huidobro se quiebra al hablar de su complicado estado de salud: "Casi me morí"

Este martes, el matinal Bienvenidos transmitió una entrevista en exclusiva con la animadora Fran García-Huidobro, quien estuvo internada en la Clínica Alemana durante 20 días, tras sufrir una insuficiencia renal. La comunicadora se refirió al complejo momento que vivió, en conversación con Tonka Tomicic.

"Primero me caí muy fuerte acá en mi casa, y me autodiagnostiqué una fractura de costilla, así que tomé medicamentos", dijo sobre los problemas iniciales que experimentó. "Después me comencé a sentir mal, decaída y me volví a diagnosticar yo por un rotavirus, como había estado en contacto con tantos niños, y tomé medicamentos", agregó.

Posteriormente, confesó que se negaba a ir al médico, pese a tener fiebre. Debido a esto, su nana la acusó con su padre, para que la obligara a ir a la clínica. "Llega mi padre aquí y dice ‘Oye, ¿qué te pasa?’, y me llevó a la clínica", señaló, indicando que no pensaba en que quedaría internada.

"Yo estaba como 'por favor se puede apurar, porque tengo un viaje planeado a Buenos Aires', cuando el doctor me sorprende con la noticia", detalló. "Me acuerdo que dijo que me iba ir directo a… y de ahí nada más. La bacteria que tenía ya estaba en mi cuerpo", añadió. Según explicó, las complicaciones se debieron a su mala alimentación y bajas defensas.

"Casi me morí"

Sobre el momento en que llamaron a su familia, Fran García-Huidobro contó que todo el tiempo pensó en su hijo Joaquín, de 13 años de edad. "Por suerte él no me vio en ese estado, a pesar que sabe la gravedad de lo que me pasó. Él siempre era la mano, no me sueltes", dijo.

"Es súper heavy cuando te dan de alta y piensas casi me morí, pero no fue así porque le puse ene ganas", agregó, ante la mirada de Tonka Tomicic, quien le preguntó si la situación la hizo darle un giro a su vida. "Yo quiero que no cambie la Fran de antes, pero igual hubo algo. No sé si lo noto porque tomo muchos medicamentos, pero estoy tranquila, y de a poco he vuelto a mi palabreo natural. Yo soy una persona chistosa, siempre busco la talla, la ironía y el humor negro. Estoy en el proceso de reírme de cosas que me pasaron", reconoció la animadora de Sigamos de Largo.

También reflexionó en torno al cuadro que sufrió. "No quiero perderme a mi hijo, por ningún motivo. Sí, antes no lo había pensado, pero ver tan cerca la posibilidad de no estar y qué pasaría con Joaquín… Y entonces ¿quién lo va a ver? Tengo que ser yo", dijo, destacando la labor de su expareja y padre de su hijo, Julio César Rodríguez.

"Él como siempre muy presente. A él le toco la parte de Joaquín, y él junto a su hija, lo cubrieron muy bien, sin mentirle y tampoco dejándolo de lado", comentó sobre el animador de Chilevisión.

"Es un ángel"

Finalmente, Fran García-Huidobro agradeció el actuar de su nana, puesto que la ayudó a salvar su vida. "Si mi nana no hubiese tenido las garras de llamar a mi papá, pese a no saber cómo iba a reaccionar, y pudiendo perder su pega, yo no me hubiese salvado. Ella es un ángel", aseguró.

"No soy la dama de hierro y nunca lo he sido, no soy así. Tengo ese sentido del humor y es la mitad de lo que se me ocurre, pero me siento más vieja. Yo tengo 46 años, y hoy día siento que tengo esos años, con una raya fuerte y no sé si me la van a perdonar de nuevo", señaló.

Sigue leyendo