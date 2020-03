Thalía deslumbra con un hermoso jumpsuit transparente lleno de pedrería

View this post on Instagram

Hay momentos a los cuales siempre te sientes atraído y lugares de paz y oasis del alma .Y estos escenarios sin duda alguna para mí son mis vestuarios de flores que desde chica me dieron la frescura y la fortaleza para defender mi identidad y perseguir mi visión sin importarme las burlas y las opiniones encontradas.Las flores en este vestuario y las flores que siempre usé en mis micrófonos y en mi ropa en los ochentas, noventas y hasta el día de hoy,son el recordatorio de que siempre he amado,respetado y escuchado a ese corazón latente y a ese espíritu capaz e imparable que todos llevamos dentro pero que no todos aprovechan. Soy una hippie de corazón y espero seguirlo siendo por siempre . Arriba el Flower Power 4ever 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸