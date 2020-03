Thati Lira revela sus verdaderas sensaciones al trabajar con su expareja Thiago Cunha

Thati Lira y Thiago Cunha se encuentran separados, pero actualmente comparten pantalla en el programa Bailando por un Sueño, de Canal 13.

La bailarina acompaña al actor Felipe Contreras en el escenario, mientras que el ex integrante de Porto Seguro compite junto a Chantal Gayoso. Sin embargo, esto no parece incomodar a la brasileña, quien recientemente contó cómo se siente al trabajar con su expareja.

Sus palabras se dieron en la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, en donde le consultaron si le incomoda trabajar con Thiago Cunha. "Jamás! Independiente de cualquier cosa, de cualquier sentimiento", dijo Thati Lira, explicando que todo tiene que ver con sus sueños.

"Incluso es muy bakan! Mi hijo puede ver a los dos bailando y tener orgullo de los dos. Aparte quiero que a él le vaya muy bien siempre. Solo no quiero que gane porque quiero ganar yo", aseguró.

Recordemos que en uno de los primeros capítulos del programa, Fran García-Huidobro contó que el brasileño va a ver a su expareja a las salas de ensayo. "La va a sapear todos los días", dijo. Por su parte, Thiago Cunha intentó defenderse explicando que "no me pasan bien las salas, entonces me confundo a veces".

