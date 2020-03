Fran García-Huidobro echa al agua a Thiago Cunha: "La va a sapear todos los días"

Un sabroso chisme fue el que reveló Fran García-Huidobro en la tercera noche de Bailando por un Sueño, cuando aseguró que Thiago Cunha va a ver a su expareja durante sus ensayos para el programa. El brasileño comparte pantalla con Thati Lira, quien actualmente es la bailarina de apoyo del actor Felipe Contreras.

Actualmente la pareja se encuentra separada, pero esto no ha sido impedimento para que el ex integrante de Porto Seguro "se equivoque de sala" y vaya a ver a la madre de su hijo Pedro. En el nuevo capítulo del estelar, la jurado dejó en evidencia esta situación contando la información que maneja.

"A mí me contaron otro cahuín", dijo en un comienzo, ante la negativa de Raquel Argandoña. "Y no me mire con esa cara de amenaza, porque no le tengo miedo", agregó, dirigiéndose a Thiago Cunha. "No te estoy amenazando, por si acaso", se excusó el bailarín.

"A mí me contaron que este señor se equivoca de sala de ensayo, porque el cahuín es que su ex mujer también está bailando en el programa", lanzó Fran García-Huidobro, ante la sorpresa del público. "Y la va a sapear todos los días", aseguró.

Tras las declaraciones de la jurado, Thiago Cunha intentó defenderse indicando que "no me pasan bien las salas, entonces me confundo a veces". "Ah, es como una confusión", comentó la 'Dama de Hierro', siendo interrumpida por Martín Cárcamo, quien reveló que Thati se presentaría más tarde.

"Sí, baila hoy día", dijo Thiago Cunha, mientras que el animador del programa explicaba la relación entre ambos. "Es la ex mujer de Thiago, ex hombre de ella, como usted quiera llamarlo", dijo. "Que baila con un hombre guapísimo también", complementó Fran García-Huidobro.

"Pero es la madre de su hijo", agregó Martín. En este contexto, le preguntó si les tocaba ensayar en la misma sala, a lo que el brasileño contestó que no. "¿Y entonces para que entrai a la otra sala?", le dijo la jurado, a lo que Thiago respondió: "es que me confundo a veces".

