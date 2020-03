5 cosas que casi arruinan a los Backstreet Boys

En 1993 nacieron los Backstreet Boys y desde el primer instante se convirtieron en una de las bandas más importantes del pop en inglés que marcaría a generaciones con sus letras pegajosas y pasos de baile perfectamente sincronizados.

Los Backstreet Boys surgieron en pleno auge de las boybands, destacando por la espontaneidad y carisma de cada uno de sus miembros. Pero detrás de esas encantadoras personalidades hubo secretos y situaciones que pusieron en riesgo sus carreras.

Su manager casi los arruina

Lou Pearlman parece haberse convertido en el enemigo #1 de los Backstreet. Las fracturas en su relación se hicieron evidentes cuando el grupo comenzó a posicionarse en la cima del éxito mundial. Mucha incertidumbre rodeó los enfrentamientos que los chicos tuvieron con Pearlman, pero nada fue confirmado.

Pearlman fue detenido por las autoridades ya que estaba ejecutando operaciones fraudulentas a espaldas de los Backstreet. El entonces manager de la banda desviaría el dinero obtenido a través de sus empresas, dejando muy poco para los propios integrantes, y capitalizaría los horribles acuerdos iniciales que los obligó a firmar. Se cree que Pealman siguió causando daños incluso después de ser detenido.

El peor tipo de influencia

A principios de la década de 2000, el nombre que más amaban los tabloides era el de Paris Hilton. La socialité avergonzó todo el nombre de su familia con su mal comportamiento pero a los tabloides les encantó. Hilton siempre se encontraría de fiesta y de prácticas inadecuadas. Desafortunadamente para Nick Carter, cayó con la chica equivocada.

Carter y Hilton fueron un artículo durante un tiempo, lo que resultó ser una influencia terrible en Nick, ya que participó en numerosas indulgencias con sustancias y su dependencia alcanzó su punto máximo. Nick atribuye que esto fue un momento oscuro en su vida y culpa abiertamente a Hilton por ello. En su autobiografía de 2013, el cantante afirma que alimentó sus peores impulsos y lo alentó a vivir más el estilo de vida de la fiesta.

Problemas de voz de Brain Littrell

Brain Littrell tuvo un extraño y repentino cambio de voz. En algún tiempo se consideró que él tenía la mejor voz dentro del grupo sin embargo, es posible percatarse de ciertas grietas en ella cuando intenta alcanzar las notas altas.

En la película documental de Backstreet Boys: Show 'Em What You're Made Of, se detallan los problemas de Littrell y también cómo fue difícil para la banda hacer frente a estos. Se reveló que Littrell sufre de disfonía por tensión vocal, algo que tensa los músculos alrededor de su cuello. Para mejorar su condición, regularmente busca atención médica y aunque sigue teniendo una voz encantadora, no ha sido lo mismo para él.

El intento en solitario

Durante el ascenso de la banda, Nick Carter fue el miembro más promocionado ya que era el más joven y tenía el mayor número de seguidores. Para cuando la banda completó Black & Blue, habían comenzado a trabajar en el próximo álbum, pero fueron sorprendidos por Nick, quien confesó sus aspiraciones de lanzarse en solitario. Sin embargo, lo que provocó la mayor ira en el resto de la banda fue la decisión de este de permanecer en The Firm, la compañía de producción de la que los se habían separado.

Las cosas se complicaron tanto que el resto del grupo comenzó a grabar material para su álbum sin Carter. Se esperaba que se uniera más tarde. Carter lanzaría su álbum Now or Never pero pudo mantener su amistad con el grupo. Sin embargo, estos hicieron una pausa alrededor de esta época.

Adicciones y problemas legales

Las adicciones de A.J. son bien sabidas por los fans. Era un fumador y disfrutaría del hábito en exceso. Sin embargo, este vicio suyo tuvo efectos negativos. Mclean admitió que la razón por la que había dejado su hábito de fumar se debía a que arruinaba su voz. Fumar afecta la garganta. Muchos fumadores sufren de dolor de garganta, estar en el negocio de la música significaba que A.J. necesitaba tomar algunas precauciones adicionales. A.J. siempre ha sido muy abierto con respecto a sus batallas y sigue trabajando para mejor, especialmente ahora que tiene dos hijas.

En 2016, Nick Carter fue arrestado en Florida después de una pelea afuera de un bar. Según un informe policial de Key West, Carter estaba intoxicado cuando los oficiales llegaron al Hog’s Breath Saloon. El informe dijo que un cantinero se negó a servirle más tragos al cantante y a un acompañante, por lo que este fue agresivo.

