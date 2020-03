Dakota Fanning actuará junto a su hermana después de 19 años

Dakota Fanning y su hermana Elle Faning se han convertido en dos famosas actrices con miles de títulos exitosos en su carrera. Desde sus inicios como estrellas infantiles, ambas han marcado su propio rumbo en Hollywood, habiendo actuado juntas solo una vez, hasta ahora.

Dakota Fanning volverá a actuar junto a Elle en una película

En 2001 fue la primera vez que compartieron la pantalla en la película 'I Am Sam'. En esa ocasión ambas interpretaron el mismo papel en diferentes etapas de su vida.

Conforme fueron creciendo cada una decidió elegir papeles separados y ambas han logrado establecer una carrera sólida en el mundo del espectáculo. Elle ha participado en películas como 'The neon demon' y 'Maleficient'.

Por su parte Dakota ha actuado en títulos como 'Once upon a time in Hollywood' y 'War of the worlds'.

Sin embargo en esta ocasión interpretarán a dos hermanas en la cinta 'The Nightingale' basada en la novela homónima de Kristin Hanna.

La cinta que volverá a unirlas

La historia sigue a dos hermanas 'Viviana' e 'Isabelle' quienes viven en Francia durante la Segunda guerra mundial. El filme retrata los horrores de la época y la lucha por sobrevivir de las dos mujeres.

Aunque aún no se tienen detalles sobre la producción, se espera que se estrene durante diciembre.

Recientemente, Elle estrenó la película romántica 'All the bright places' en Netflix. Mientras que Dakota se prepara para el estreno de la cinta 'Viena and the Fantomes' y continúa grabando la nueva temporada de la serie 'The Alienist'.

