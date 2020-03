Luli muestra su espectacular clóset en "La Divina Comida": ¡Tiene más de 300 zapatos!

El regreso de La Divina Comida estuvo marcado por épicos momentos, como el fail de Luli al leer uno de los platillos del menú preparado por Francisco López. "¿Vamos a tener esta cena mirando el mar?", dijo, siendo corregida por la voz en off del programa. "En Santiago no hay mar, Luli", comentó esta última.

Otro de los hitos que marcó el capítulo fue cuando la modelo enseñó el gigantesco clóset de su departamento. Se trata de una habitación completamente acondicionada en la que tiene su ropa, accesorios como gorros y carteras, y más de 300 pares de zapatos.

"Ahora quiero que me acompañen a este rinconcito tan especial para mí. ¡Mi closet!", dijo, mostrando cada una de sus pertenencias. "Si a mí me gusta algo, me lo compro. Me da lo mismo la marca", explicó, antes de declarar su amor por los zapatos. "Ya, pero ¿cuántos tení'?", preguntó la voz en off, a lo que Luli respondió "más de 300".

Luego de esto, la modelo mostró su corona y banda de cuando salió reina del Festival de Viña. "Pero Luli no solo salió reina de Viña. Me gané el Copihue de Oro. En el 2011 salí como la mejor modelo y reina de la Pampilla", agregó, mostrando sus trofeos.

