"En Santiago no hay mar": extraño fail de Luli marca la nueva temporada de "La Divina Comida"

La noche del sábado se emitió el primer capítulo de la segunda temporada de La Divina Comida, que en esta ocasión contó con una gran variedad de invitados, entre ellos, Francisco López, Fernanda Valdés, Miguelito y Nicole 'Luli' Moreno. Pero sin duda fue esta última quien protagonizó uno de los momentos más hilarantes de la jornada.

El hecho ocurrió casi al término del programa, cuando los comensales debían dirigirse hasta el hogar del actor. Antes de esto, la producción les entregó el menú para que lo leyeran frente a las cámaras. La propuesta estaba compuesta por tres platillos inspirados en sus roles en la televisión, con detalles para identificar sus ingredientes.

Esto último fue lo que ocurrió con el platillo de entrada llamado "Marrón Glacé, mirando al mar". Según explicó Francisco López, la preparación se llamaba así porque "claramente tengo la línea como del pescadito, y va a tener unos toques sorpresa medios agridulces". Sin embargo, Luli lo entendió de manera distinta y sorprendió con una curiosa pregunta.

"¿Vamos a tener esta cena mirando el mar?", dijo, siendo corregida por la voz en off del programa. "En Santiago no hay mar, Luli", comentó Jani Dueñas, ante la mirada de la modelo, cuya frase no pasó inadvertida por los televidentes.

Revisa algunas de las reacciones:

Luli mirando el mar de SANTiAGO 🤣🤣🤣 #LaDivinaComida — Jᴀᴠɪᴇʀ Mɪʀᴀɴᴅᴀ (@JavierBizkit) March 1, 2020

Jajajjajajaja csm Luli qliá jajajjajaj cena mirando al mar 🤣🤣🤣 en Stgo jajjajajja #LaDivinaComida — Ketty (@ketty_dic31) March 1, 2020

#LaDivinaComida mirando al mar, solo luli supera a la luli. — percy ali (@AliPercypm) March 1, 2020

Jajajaj mirando al mar 🤦🏻‍♀️#LaDivinaComida — Pattyta 👣 (@pattyok03) March 1, 2020

EN SANTIAGO NO HAY MAR LULI JAJAJAJAJ #LaDivinaComida — Jonathan Orrego Riq (@Jonicu0) March 1, 2020

