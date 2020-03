Katherine Orellana habla de su detención en "Bailando por un Sueño": "Fue un proceso muy intenso"

El estreno de Bailando por un Sueño, estuvo marcado por memorables momentos no solo por las destacadas presentaciones de los famosos, sino que también por las palabras de participantes como Katherine Orellana, quien se refirió a la detención que sufrió hace unos días en Viña del Mar.

La cantante fue retenida luego que un control de identidad realizado en la Avenida Perú, de la misma ciudad, arrojara que tenía una orden pendiente. Luego de esto, fue trasladada hasta la Primera Comisaría de Viña del Mar, a la espera de que se realizara su control de detención. Un trámite que se postergó hasta el día viernes, y del que habló en el programa de Canal 13.

"Cometí una falta, tenía que ir a un juicio, y nunca se me notificó", partió diciendo Katherine Orellana. Según su testimonio, el hecho ocurrió en el año 2016, pero como no firmó, acabó siendo detenida años después.

"Me pilló por sorpresa, no tenía idea, sabía que había cometido la falta, lo dejé pasar, y cabeza de pájaro. Dos días estuve (detenida), así que un saludo a todas las mujeres privadas de libertad. Fue un proceso muy intenso, fue algo de experiencia. Me hago responsable, y hago un llamado a hacerse cargo de las culpas", agregó.

Por su parte, la pareja de la cantante en Bailando por un Sueño, Felipe Román, reconoció que estaba preocupado por la detención, ya que no sabía si podría debutar en el estelar de Canal 13. Afortunadamente, la situación se regularizó rápidamente, por lo que pudo aparecer en el programa.

Finalmente, Katherine Orellana explicó que quedó con firma mensual. "La saqué barata", dijo, puesto que el hecho no le impidió seguir con sus desafíos profesionales.

