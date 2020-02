'La huérfana' se convirtió en una hermosa mujer a 10 años del estreno de la película

La precuela de 'La huérfana'

La huérfana es una de esas películas que marcaron el cine de terror sin siquiera usar experiencias paranormales. Mostraron cómo los seres humanos son capaces de hacerte sentir más miedo que cualquier criatura sobrenatural.

'Esther' sorprendió a los 12 años con un increíble talento y una actuación impecable. La actriz Isabelle Fuhrman será por siempre recordada como una de las grandes villanas del cine capaz de provocar escalofríos con el solo recuerdo de sus escenas.

La joven continúa teniendo participaciones en películas y series, pero suele recordar con mucho cariño su época como 'la huérfana'. Es el portal Deadline quien anunció habrá una precuela de la popular cinta, y será dirigida por William Brent Bell. El cineasta es el encargado de películas como El niño y The devil inside.

Isabelle Fuhrman - Instagram

Los productores planean introducirse al pasado de Esther, antes que llegara a la vida de la familia Coleman. De hecho, el título de la cinta también será llamado Esther, y comenzaría a finales del 2020.

Isabelle Fuhrman - Instagram

Así luce actualmente Isabelle Fuhrman

Isabelle es una actriz estadounidense y actualmente tiene 23 años. Tuvo participación en Los Juegos del Hambre, The Between, Down a Dark Hall (Blackwood), entre otros proyectos exitosos.

Isabelle Fuhrman - Instagram

La joven es muy activa en sus redes sociales siendo admirada por miles. Se convirtió en una atractiva jovencita a quien le gusta la aventura, la naturaleza, y es muy carismática con sus usuarios.

Fuhrman orgullosa presumió que habrá una precuela de la cinta, y esperamos la incluyan al menos en un papel pequeño.

