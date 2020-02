María Teresa Matus protagoniza sensual bikinazo: ¡Así reaccionó Daniel Valenzuela!

La ex esposa de Arturo Vidal, María Teresa Matus, recordó su viaje a los Emiratos Árabes Unidos compartiendo una hermosa fotografía en bikini tomada en Dubai. La rubia posó de espaldas a la cámara, recibiendo miles de me gusta ante la envidiable postal. A estos se sumaron algunos comentarios de sus seguidores, entre los que figuró uno de Daniel Valenzuela.

Aunque todavía no confirman su romance, todo parece indicar que la pareja tiene una relación más allá de la amistad. Así lo han demostrado con sus actitudes en redes sociales, y gestos como el que realizó el comunicador el pasado 14 de febrero, cuando le envió un hermoso arreglo de globos, rosas y dulces a su casa.

En esta ocasión, María Teresa Matus acompañó su fotografía junto al mensaje "tu voz me calma…". Y si bien no explicó para quién era, sus palabras fueron suficientes para que Daniel Valenzuela se sintiera aludido. "Mmmm probando probando jajajaja", escribió. El comentario no pasó inadvertido por los seguidores de la rubia, quienes se manifestaron dándole me gusta.

Otra de las que reaccionó fue la misma protagonista de la foto, aunque lo hizo de manera menos expresiva adjuntando dos emojis de risa.

