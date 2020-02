Renata Ruiz anuncia su embarazo con hermosa postal veraniega: ¡Mostró su pequeño vientre!

Con una sorpresiva publicación en redes sociales, Renata Ruiz reveló que está embarazada. La modelo chilena se encuentra esperando a su primer bebé, fruto de su relación con Max del Río, de la productora Lotus.

La pareja contrajo matrimonio en enero del 2019, en una ceremonia realizada en el patio de su casa. La decoración fue hecha con la ayuda de sus amigos y familiares, quienes se reunieron una semana antes del gran día para comenzar con los arreglos. Un año después confirmaron su dulce espera con un breve mensaje en la red social de la camarita.

"¿Ya se nota un poquitito? He estado esperando lo que se han sentido como años, para poder tomarme una foto con panza, pero no me sale. Me van a tener que esperar entonces un poco para hacer la foto oficial, ¿bueno?", puso Renata Ruiz, junto a una fotografía en traje de baño.

"Ayyyyyy. FELICIDADES!!!!! Se viene lo mejor!!!", escribió Nico Putz, quien recientemente dio a luz a su primer hijo. "Mi belleza!!! Mi sueño también! Traté de buscarla y la encontré! Muy pequeñita, hermosa, y lo mejor de todo, es tu cara de felicidad máxima, plena y llena de paz… Pégame el espíritu!", dijo Javiera Acevedo.

Por otra parte, la actriz Ángela Prieto comentó: "felicidades mamita linda, bienvenida al club". Sus palabras se sumaron a otras 180 felicitaciones y mensajes destacando lo bien que luce, con palabras como "bella", "hermosa" y "radiante". También hubo quienes le aconsejaron mantener la calma, puesto que la panza aparece más tarde en algunas mujeres. La publicación superó los 3 mil me gusta a solo horas de ser compartida.

