Nico Putz dio a luz a su hijo y compartió su primera fotografía en redes sociales

El sábado 22 de febrero, Nico Putz dio a luz a su primer hijo, producto de su relación con Matías Guzmán. La pareja se casó en mayo del 2019, y la bloguera confirmó su embarazo meses después, durante la Semana de la Moda en Nueva York.

"Surprise! Siempre quise ser mamá joven. Desde hace casi cuatro meses somos dos… Santiago y yo. El vive dentro mío y hace que mi mundo sea perfecto. Me siento llena de energía y no damos más de felicidad! Pensé que no se notaría todavía… pero me equivoqué. Sin duda alguna ha sido el Fashion Week más especial de todos!", escribió en septiembre, junto a una imagen en la que lució su abultado vientre.

A partir de entonces, compartió una serie de registros contando su experiencia durante el proceso de espera, el que terminó cinco meses después con la llegada del pequeño Santiago. El pasado domingo, Nico Putz dio a luz a su primer hijo y confirmó la noticia con una fotografía de ambos.

"Baby Santi 22.02.2020", puso junto a la postal, en la que aparece sosteniendo al bebé entre sus brazos. Si bien no se tienen tantos detalles del nacimiento, la fashionista contó que nació el sábado 22 de febrero. El anuncio generó reacciones positivas en la plataforma y recibió mensajes positivos por parte de rostros como Kel Calderón. "WOW WOW WOW WOW", puso la influencer, mientras que Jordi Castell le envió muchas felicidades.

