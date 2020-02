Así es como Kailani nos ha enamorado con su sonrisa

View this post on Instagram

Esta bebé en menos de un mes va a cumplir 2 años… y en las otras fotos apenas tenia 1 mes y medio! Por un lado siento que han pasado 5 años y por otro ha sido tan rápido… Han pasado tantas cosas y hemos cambiado tanto en tan poco tiempo que se siente que ha pasado una eternidad desde que nació, pero al mismo tiempo siento que apenas ayer estaba embarazada 😱. Que nostalgia ver esas fotos de mi bebé 😍😭