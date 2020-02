Thalía combinó un pantalón metalizado con una playera blanca en un perfecto look casual

View this post on Instagram

¡Una noche mágica y divertida… y de coincidir con tantos amigos! 🙃 ¡Qué lindo verte @alexoficial! 🎉🎉🎉 . . . #PremioLoNuestro #PLN #PLN2020 #PremioLoNuestro2020 #MagentaCarpet #AlfombraMagenta @univision