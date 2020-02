El sentido mensaje de Edmundo Varas a su hija: "Me han quitado el tesoro más importante de mi vida"

La última vez que Edmundo Varas llamó la atención de los medios fue por un mensaje que realizó en su cuenta de Twitter, con relación al estallido social que surgió el 18 de octubre del año pasado. Sin embargo, lo hizo de una manera muy particular. Y es que el ex chico reality hizo su descargo en inglés.

"Stop disturbing communist sons of the great mother. Complices of pain, misery, violence and destruction of peace", escribió en ese entonces, generando reacciones divididas en la plataforma, las que incluso lo llevaron a convertirse en trending topic.

Pero ahora Edmundo Varas ha vuelto a las redes con un sentido mensaje dedicado a su hija Florencia, quien nació producto de su relación con la ex bailarina de Mekano, Francoise Perrot. La pequeña cumplió 10 años de edad, por lo que el emprendedor decidió celebrarlos con una emotiva reflexión.

"Mi hija Florencia, un día 23 de febrero del 2010 nació. A pocas horas de cumplir un año más de vida, desearía abrazarla y decirle cuánto la amo. No será posible acompañarla en esta oportunidad. Sé que es un día tan especial e importante para ella. Me han quitado el tesoro más importante de mi vida y han arrancado un pedazo inmenso de mi corazón", partió diciendo.

"Ha pasado tiempo y contarán mil y una historia. Tengo la mía y no permitiré que nadie me venga con cuentos. Mientras respire y sienta mi corazón, habrá tiempo y esperanza. Volverán las sonrisas y esos abrazos que tanto deseo. ¡Te amo Florencia!", cerró.

