"Communist sons of the great mother": Edmundo Varas se convierte en trending topic por curioso mensaje en Twitter

Las manifestaciones que se han registrado en el país, han provocado que varios rostros del espectáculo se refieran a la situación con variadas opiniones. Edmundo Varas, es uno de los tantos que ha alzado la voz al respecto, compartiendo mensajes a través de sus redes sociales.

Algunos de sus comentarios han generado una serie de críticas, debido a la postura que ha mostrado frente a las protestas y daños en recintos públicos y privados. En su mayoría, se trata de críticas a la oposición, a quienes a acusado de incitar a la violencia. "Ellos están dispuesto a todo para desencadenar más caos, miedo, miseria y derrocar al oficialismo", dijo recientemente.

Sin embargo, ahora llamó la atención debido a un curioso mensaje que se viralizó en Twitter. "Stop disturbing communist sons of the great mother. Complices of pain, misery, violence and destruction of peace", escribió en inglés. "Paren los disturbios, comunistas hijos de su gran madre. Cómplices del dolor, miseria, violencia y destrucción de la paz", dice en su traducción al español.

El mensaje se viralizó rápidamente en la red social e incluso el ex chico reality se convirtió en trending topic. En solo minutos, acumuló cerca de 500 me gusta y más de 400 retuits. Sin embargo, el mensaje ya no se encuentra en su perfil de Twitter.

