Ángela Aguilar deslumbra con este vestido rojo con corsé en su nuevo video musical

Ángela Aguilar continúa trabajando y alimentando su trayectoria musical con tan solo 16 años. A pesar de su juventud es una artista muy comprometida y disciplinada con sus sueños y metas en la música.

Y ahora presentó su nuevo video musical para el tema "No me queda más", donde demuestra todo su talento vocal heredado de su padre Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar se vio hermosa con este traje con corsé

Pero no sólo nuestra su talento sino increíble estilo al vestir, incluso un traje mexicano.

La cantante lució un traje mexicano compuesto por una gran falda roja con estampado dorado y un corsé rojo que le quedaba fabuloso.

"No me queda más… Que presentarles el estreno del video oficial de 'No me queda más' grabado en Zacatecas", escribió Ángela Aguilar al momento de publicar la imagen.

Este tema pertenece al álbum "Baila está cumbia" que grabó Ángela en honor a Selena Quintanilla, en el que versionó todos sus grandes éxitos.

En el clip, además, la joven luce más vestidos espectaculares que pertenecieron a su abuela Flor Silvestre.

"Hermosa voz Ángela, y además grabado en la ciudad más hermosa de México que es Zacatecas", opinó sobre el video en YouTube el usuario Andy Ramírez.

"Como toda una princesa, qué buenos vestidos, qué buenas tomas. Todo bien, todo correcto y yo que me alegro", agregó Alan Hernández en la plataforma de videos.

