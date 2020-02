Vadhir Derbez prueba ser el consentido de la familia Derbez, y no podemos culparlos

La familia Derbez siempre está mostrando lo unida que es, y sus momentos de diversión. En el reality De Viaje con los Derbez pudimos observar que el más tranquilo de los hijos es Vadhir Derbez.

Intenta siempre buscar el cariño de su padre, tiene una gran relación con Alessandra, es el más cercano a Aislinn y José Eduardo. A los mexicanos les encantó la dulzura que demostró en todo momento.

Por su cumpleaños número 29 el joven mostró ser el consentido de toda su familia, esto por las hermosas palabras que todos le dedicaron. No es para menos, el actor sabe cautivar a quienes lo rodean.

También lee: A sus dos años, Kailani Derbez resultó ser la copia exacta de su padre Mauricio Ochmann

“Ya sé, ya sé @vadhird pero siempre te voy a ver como mi niño. Felicidades hijo! Te amo 😍 / Happy birthday to my little boy!!!”