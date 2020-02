Galilea Montijo se realiza el facial vampiro y preocupa a sus fans

Galilea Montijo tiene uno de los rostros más hermosos de la televisión mexicana, y es que cuida su piel muy bien y también se somete a tratamientos para lucir radiante.

Recientemente, mostró a través de sus redes sociales publicó un video en el que tenía su rostro lleno de sangre mientras se realizaba el facial vampiro, el famoso tratamiento que Kim Kardashian puso de moda y que es considerado como peligroso.

“Me encanta el resultado de este tratamiento”, escribió en sus historias de Instagram en la que se pueden ver agujas en su rostro y mucha sangre.

Sus fans reaccionaron preocupados, pues el año pasado se conoció que un spa contagió de VIG a clientas que se hicieron este tratamiento, y aseguran que la conductora no tiene necesidad de ponerse en riesgo pues es hermosa.

“Que ganas de echarse a perder la cara”, “por eso es que terminan irreconocibles luego de hacerse estos tratamientos tan peligrosos”, “que tratamiento tan horrible, ella es muy hermosa no tiene necesidad”, “Gali no hagas eso, no te pongas en peligro por favor”, y “tú tienes una cara bella, no te hagas esto tan feo”, fueron algunas de las reacciones de los fans.

Kim Kardashian confesó arrepentirse de realizarse el facial vampiro

Hace unos meses Kim Kardashian confesó que se había arrepentido de realizarse el facial vampiro, pues sintió mucho dolor debido a que no pudo tomar analgésicos por estar embarazada en ese entonces.

“Antes de hacerme el procedimiento, descubrí que estaba embarazada, así que no podía usar la crema anestésica o un analgésico, y se sugieren ambos”, reveló la integrante del clan Kardashian.

