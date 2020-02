Maribel Guardia confesó cuál es su dieta para mantenerse en forma y bajar de peso

Maribel Guardia tiene una de las siluetas más perfectas de la televisión mexicana a sus 60 años. La cantante, actriz y animadora siempre luce muy juvenil, pero no es por suerte o arte de magia: toda la vida ha tenido buenos hábitos alimenticios.

La protagonista de la inolvidable telenovela 'Tú y yo' reveló recientemente en el programa Hoy de Las Estrellas que comer es uno de los grandes placeres de su vida, pero que lo hace con moderación cuando se trata de comer postres, por ejemplo.

Maribel Guardia luce su rostro sin maquillaje con orgullo y sin complejos a sus 60 años Nos dio una lección de autoestima.

La dieta de Maribel Guardia para bajar de peso

"Me encanta comer, es uno de los grandes placeres de la vida y aunque tengo hábitos naturales muy sanos, me encantan las ensaladas y me gusta mucho el salmón, pero claro, como todo el mundo, me encantan los postres", confesó Maribel, madre de un hijo y abuela de un nieto.

Comentó que en sus vacaciones por Europa aumentó 4 kilos, pero una vez que regresó a México, retomó su dieta baja en carbohidratos que compartió con sus fans.

"Ahora vengo de vacaciones y subí 4 kilos (…) es que no puede uno andar pensando todo el día en verse qué flaca, qué linda, hay que disfrutar la vida. Claro, llevar una vida sana pero echarte tu postrecito".

"Yo veo que hay gente que anda todo el día con el pollo hervido, la ensalada. Yo no soy así", recalcó, dando detalles de lo que come durante el día

Comienza el día súper natural: "Ahorita desayuno un jugo de limón con un poquito de bicarbonato. Es anticancerígeno, es bueno para el estómago (…) Luego me gusta la avena, estaba comiendo mucho huevo y tarde o temprano afecta el colesterol (…) yo tomo la avena con leche de almendras o leche de coco y me llena mucho, me satisface. A veces le pongo sus pasitas y es muy sano".

Al momento del almuerzo, muchas prefieren pechuga de pollo pero ella es amante del salmón: "Como salmón con ensalada. Si voy a comer carbohidrato, una tortilla de maíz o una rebanada de pan con fibra y nada más de carbohidrato".

"En la noche atún, me como una galletita sin calorías de ningún tipo", agregó Maribel Guardia, demostrando que para tener una vida saludable solo se necesita mucha fuerza de voluntad y disciplina.

Te recomendamos en video: