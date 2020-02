Lisandra Silva se sincera a las 23 semanas de embarazo: "A veces me pregunto si seré suficiente"

A mediados de diciembre, Lisandra Silva confirmó su embarazo con el bailarín Raúl Peralta, integrante del dúo Power Peralta. La cubana dio a conocer su estado cuando tenía 16 semanas, y actualmente se encuentra transitando su quinto mes.

A través de redes sociales, ha compartido detalles del proceso como las sensaciones que experimentó durante los primeros meses. "Tuve que leer mucho al respecto para entender la revolución que se forma en el cuerpo de la mamá durante la creación milagrosa de una criatura. Pasamos por una metamorfosis alucinante y yo sentí cada cambio a cada momento", confesó, indicando que sintió temblores, mareos y náuseas.

Si bien los malestares físicos terminaron, ahora tiene otras preocupaciones, las que se relacionan con el proceso de nacimiento y crianza del bebé. Un tema que abordó recientemente en una nueva publicación, en la que se sinceró acerca de sus pensamientos a las 23 semanas de embarazo.

Lisandra Silva reconoció que, aunque cada día se conecta más con su hijo, le aterra la idea de traer una vida al mundo. "Me siento tan afortunada y bendecida. A veces no puedo creer que Dios me haya dado este regalo tan grande y tan importante. Me siento elegida y única por estar creando una vida dentro de mí. Y más allá de eso, siento una gran responsabilidad", dijo.

"Tengo mucho miedo e incertidumbre. A veces me pregunto si seré suficiente, si seré la madre que necesito ser para criarlo y enseñarle de la vida. Espero serlo, quiero serlo", agregó, señalando que ahora es el pequeño el que ocupa sus pensamientos. "He dejado de pensar en mí, pienso solo en él, en su bienestar y en su salud y felicidad", cerró.

Su reflexión estuvo acompañada por dos fotografías en las que aparece con una capa de encaje, las que provocaron amorosos mensajes por parte de sus seguidores. "Más bella que nunca", "Más bella que nunca", y "¡Qué hermosa!", fueron parte de los comentarios que recibió. También hubo quienes empatizaron con sus palabras y la reconfortaron señalando que su miedo es normal entre las madres primerizas.

