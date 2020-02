Katherine Orellana muestra el increíble antes y después de someterse a procedimiento estético en su rostro

Febrero ha sido un mes lleno de cambios para Katherine Orellana, quien recientemente estrenó un cabello rubio y rizado que le valió una serie de halagos en redes sociales. La cantante se rindió a las manos de TatianaSparrowBraider, con quien ha trabajado en otros cambios de imagen en el pasado.

Los seguidores de la ex chica Rojo destacaron lo bien que luce, e incluso señalaron que era su mejor look. "Te ves hermosa", y "El mejor pelo que he visto… Te queda maravilloso", fueron parte de los mensajes que recibió. Pero ahora, la artista volvió a sorprender luego de mostrar el antes y después de someterse a un procedimiento para agrandar sus labios.

Katherine Orellana se hizo un perfilado y un relleno de labios, que consisten en definir y entregar más volumen a esta zona a través de la inyección de distintos elementos. El más utilizado es el ácido hialurónico, con una duración variable entre 9 y 12 meses.

"Hoy me realicé un perfilado y relleno de labios. Quedaron realmente hermosos. No tenía nada de labios. Es increíble el cambio, no es doloroso ya que es con anestesia local. Anímate y realiza el cambio que tanto quieres", dijo sobre su cambio, realizado en la Clínica Dharma, en Rancagua.

Según explicó, la última fotografía fue tomada al finalizar el procedimiento, por lo que sus labios aparecen bastante hinchados. "Debe desinflamar un poquito más", advirtió la cantante, quien recibió varios halagos y preguntas sobre la intervención. Su fotografía acumuló más de 4 mil me gusta a solo horas de ser compartida.

