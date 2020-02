Este tierno gesto del príncipe William a Kate Middleton demuestró que está más enamorado que nunca

View this post on Instagram

The Duke and the Duchess of Cambridge presented service medals to members of the Irish Guard who served in Afghanistan in Windsor on June 2011. Effortless elegance 🥀 #katemiddleton #kate #duchessofcambridge #royal #kensingtonpalace #royalfashion #royalty #british #britishroyals #britishroyalfamily #katemiddletonstyle #katemiddletonfashion #duchess #fashion #princeharry #princewilliam #meghanmarkle #5bigquestions #royalstyle #thecambridges