Ignacio Lastra revela los tres cuidados que deberá tener con su piel en "Bailando por un Sueño"

Cada vez falta menos para el estreno de Bailando por un Sueño, y ya hay algunos confirmados para el nuevo estelar de Canal 13. Entre ellos, se encuentra Maura Rivera, Gala Caldirola, Belén Mora, Sofía Camará y Daniella Chávez. También estará Eyan Meyer, Sensual Spiderman e Ignacio Lastra.

Este último, representará a una fundación de la tercera edad. "No está definido ciento por ciento la institución, pero estamos trabajando en algo relacionado con los abuelitos. Siempre he escuchado en todos lados que las personas van a ayudarlos, pero más allá de que les da pena su situación, no hacen nada al respecto", dijo en conversación con La Cuarta.

El ex Doble Tentación quiere dar su máximo esfuerzo en la pista, por lo que ya comenzó a prepararse para el programa, en el que también deberá tener algunos cuidados especiales con su piel. Esto, debido al proceso de recuperación en el que se encuentra, tras el accidente que lo dejó con el 90% de su cuerpo quemado.

Según explicó a LUN, su participación estará marcada por tres aspectos fundamentales. El primero es la temperatura, ya que deberá contar con aire acondicionado. "Mi cuerpo no autorregula bien, entonces tengo que estar a una temperatura ambiente que no tenga muchas variaciones. 23 grados está bien", dijo. "Si estoy con aire acondicionado y después salgo al calor, mi cuerpo no puede hacer ese proceso, entonces voy a sudar como si estuviera lloviendo", agregó.

El segundo cuidado viene de la mano del vestuario. "Los guantes no me los puedo sacar por cinco años. Son parte de mi ropa 24/7, porque si me los saco, cualquier roce, como si meto mi mano en el bolsillo, se me rompe la piel. Está muy sensible", dijo al respecto. Por eso, para el programa deberá estar cubierto completamente. "No voy a mostrar nada de piel al aire", señaló Ignacio Lastra, quien deberá utilizar telas suaves, sin escote y sin un revés que pueda provocar fricción.

Finalmente, tendrá que tener cuidado con la piel de su rostro. Para esto, utilizará un protector solar factor 50, que manda a hacer. Esto evitará cualquier tipo de irritación o alergias que puedan generar una reacción dañina en la dermis.

