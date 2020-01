Ignacio Lastra regresa a la televisión con "Bailando por un Sueño": "Me gustan los objetivos casi imposibles"

El programa Bailando por un Sueño sigue tomando forma y a su lista de confirmados, se sumaron dos nuevas figuras: Gala Caldirola e Ignacio Lastra. Este último, regresará a la televisión luego de dos años fuera de pantalla producto de la recuperación que ha realizado tras el accidente que lo dejó con el 90% de su cuerpo quemado.

"Es un gran reto ponerme en un programa con tanta cobertura obviamente por mi imagen, porque a pesar de verme fuerte siempre es un desafío el día a día", dijo en conversación con La Cuarta. "Antes del accidente no me habría metido a un programa de baile, nunca he sido bueno. Ahora me gustan los objetivos casi imposibles, porque estoy casi todos los días en desafíos grandes", agregó.

Su participación en el estelar lo llevó a postergar proyectos relacionados con el aspecto laboral y físico, como terapias y operaciones. Ahora ha concentrado sus esfuerzos en prepararse para los desafíos. Incluso, trató de contactar a algunas bailarinas, aunque sin éxito. "Eso sí, comencé a trotar y a hacer mucho cardio, porque sé la carga física que tiene el baile", comentó.

Sobre los bailes, reconoció que "la salsa y el merengue es lo más complicado para mí". Sin embargo, aseguró que "podría defenderme con algo de onda disco".

Al igual que los otros famosos, la participación del deportista tiene como fin ayudar a alguna persona o institución. En el caso de Ignacio Lastra, su lucha será por la tercera edad. "No está definido ciento por ciento la institución, pero estamos trabajando en algo relacionado con los abuelitos. Siempre he escuchado en todos lados que las personas van a ayudarlos, pero más allá de que les da pena su situación, no hacen nada al respecto", dijo.

Sigue leyendo