Shakira impone moda para el 2020 con los botínes dorados que usó para el Superbowl

SUCESSO✨ – Jennifer Lopez dominou a Amazon Music, teve aumento de 335% no Spotify e 800% no Itunes após sua performance no Superbowl. Confira o artigo completo com dados de JLo e Shakira: Primeira Parte Shakira e Jennifer Lopez não foram pagas para se apresentar no Superbowl, mas estão sendo recompensada. E com momentos virais, como a linguada meme de Shakira, J-Lo exibindo seus movimentos de “Hustlers” enquanto faz pole dance em um traje corporal brilhante, bem como os acenos contra a crise na fronteira, mostrando crianças em gaiolas, os espectadores ainda estão falando sobre o Halftime Show 2020 e a set list das estrelas. Como resultado, essas músicas coletadas tiveram um aumento impressionante de 1.013% nas vendas nos EUA no domingo, 2 de fevereiro, de acordo com dados iniciais de vendas da Nielsen Music relatados pela Billboard. Os singles venderam 16.000 downloads digitais todos juntos no domingo, o que superou pouco mais de 1.000 coletivamente no sábado, 1º de fevereiro. As reboladas de Shakira geraram o maior número de vendas até agora, pois seu hit de 2001, “Whenever, Wherever”, foi o best-seller inicial, com quase 4.000 vendas em 2 de fevereiro, o que representa um aumento de 1.194% em comparação com o dia anterior. Em seguida, seu single de 2006, “Hips Don’t Lie”, com 2.000 downloads no domingo (um aumento de 1.126% em relação ao dia anterior). Mas J-Lo dominou no Amazon Music. Um porta-voz da empresa disse ao MarketWatch que os pedidos de Alexa para a cantora de “Jenny on the Block” na Amazon Music aumentaram mais de 5x (426%) no dia do jogo em comparação com o domingo anterior, enquanto os pedidos de Alexa para Shakira saltaram 303%. As transmissões de J-Lo no Amazon Music também aumentaram 432% no Super Bowl de domingo em relação ao domingo anterior, enquanto Shakira subiu 150%. E nas horas seguintes à apresentação no intervalo, o Spotify também foi impactado: as músicas de Lopez aumentaram mais de 335% e as de Shakira, cerca de 230%, em comparação com a mesma janela da semana passada. A faixa “Empire” de Shakira teve o maior impacto, no entanto, com os fluxos aumentando em 2,135%. CONTINUA NOS COMENTÁRIOS ⬇️