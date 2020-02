Vuelven los rumores de un amorío entre Ariana Grande y Mikey Foster

Que leamos los nombres de Ariana Grande y Mikey Foster en la misma oración no es algo nuevo, y no precisamente porque se trate del video musical Boyfriend de la exactriz de Nickelodeon, en el que estos se besan.

En esta ocasión, vuelven los rumores de un amorío, luego de verlos a ambos muy juntitos mientras paseaban por las atracciones de Disneylandia.

Fanáticos de Ariana Grande tuitearon de inmediato las fotografías

En Twitter, los fans de Ariana Grande no perdieron tiempo para difundir las fotos en que se ve a la intérprete de Thank u, next junto a su amiga Njomza Vitia y su posible novio caminando por el parque.

Photo of Ariana Grande with friends at Disneyland yesterday pic.twitter.com/JF8Ymajgmo — Ariana Grande Update 💍 (@ArianatorFallen) February 3, 2020

En las fotografías, Ariana Grande reaparece junto a Mikey pero esta vez acompañada de una tercera persona. Se le vio siempre en medio de sus dos acompañantes, lo que despertó sospechas de si se trataba de un rato entre solo amigos o si pretendía ocultar que había algo más.

Ariana Grande ao lado dos seus amigos, Njomza e Michael Foster na Disneyland ontem, (01.02). pic.twitter.com/3t9ij4tcGM — Acesso Ariana Grande (@acessoag) February 3, 2020

Hasta el momento no se les ha visto compartiendo solos, como sucedió en oportunidades anteriores y que generó inquietudes entre sus fanáticos.

En agosto del 2019, todos creíamos que eran novios. Nos sorprendieron las declaraciones de los cantantes, que negaron todo el asunto, a pesar de haber sido vistos en citas a solas y, a simple vista, muy románticas. En esta ocasión, ninguno de los dos se ha pronunciado hasta el momento. ¿Lo negarán de nuevo?

