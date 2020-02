Estas son las razones por las cuales debes ver 'Esta mierda me supera', la nueva serie de Netflix

Netflix comienza el mes de febrero con buenas noticias para los amantes de las series adolescentes como 'Stranger Things' y 'The End of the Fucking World', ya que ha revelado el primer avance de su nueva apuesta 'Esta mierda me supera'. Basada en la novela Gráfica de Charles Forsman, en la que una chica tiene que lidiar con los problemas de convertirse en adulto mientras descubre que tiene súper poderes.

Razones para ver 'Esta mierda me supera'

Esta historia irreverente combina la ciencia ficción con situaciones comunes con las que incluso los más grandes puedes identificarse, como problemas familiares, el descubrimiento de la sexualidad y el autoconocimiento. A continuación te damos algunas razones para no perderte la primera temporada que se estrena el próximo 26 de febrero.

Sophia Lillis

Esta actriz que logró captar nuestra atención en la versión más reciente de 'It', regresa a esta serie para volver a interpretar a una adolescente con súper poderes. Estamos seguras de que su sentido del humor y su carisma para interpretar a un personaje complejo, te atraparán desde las primeras escenas.

Esta mierda me supera - Instagram

Auto descubrimiento

Aunque esta es una serie adolescente, muchos adultos podrán identificarse con las distintas facetas por las que atraviesan los personajes, ya que Sydney (Sophia Lillis) vive un momento complicado en el que pelea constantemente con su madre, supera el duelo por la muerte de su padre y lucha contra la adicción a las drogas.

Wyatt Oleff

Él también fue uno de los chicos que se enfrentó a Pennywise en la película 'It'. En esta ocasión, interpreta al interés amoroso de Sophia, como podemos ver en el primer avance de Netflix.

Esta mierda me supera - Instagram

Las lecciones de la historia

Cuando Sydney descubre que tiene el poder de causar dolor a otros debe aprender a vivir con esto, y hacerse responsable de sus acciones, ya que las consecuencias pueden ser muy graves. Esta serie se trata de aprender a superar los miedos, el auto control y la empatía.

