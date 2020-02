Javiera Acevedo vuelve a posar en bikini tras recibir duras críticas: "Aquí me veo como de 15 ¿o no?"

Hace algunos días, Javiera Acevedo se convirtió en blanco de críticas luego de compartir una fotografía en bikini. El registro fue tomado en Pichilemu, y en él aparece recostada sobre una silla con una cerveza en una mano. Sus seguidores señalaron que lucía muy diferente e incluso aparentaba más edad, lo que demostraron a través de fuertes comentarios en redes sociales.

"Eres tú o una señora de edad???", "de verdad pensé que era tu abuela", "pensé que era una señora! No te hace juicio", y "está bkn el filtro de abuelita", fueron parte de las observaciones. Los mensajes dieron paso a un intenso debate entre los usuarios de Instagram, ya que mientras algunos defendían su postura, otros salieron en defensa de la rubia.

La situación no pasó inadvertida por Javiera Acevedo, quien no tardó en emitir una respuesta. Sin embargo, esto ocurrió de la manera más creativa puesto que contestó con una nueva fotografía en bikini acompañada de un ocurrente mensaje. "Listo! Aquí me veo como de 15 o no???", puso, provocando risas entre sus seguidores.

Esta vez, los usuarios reaccionaron positivamente aludiendo a las palabras de la actriz. "Que importa lo que diga la gente. Que si parece de 15 o 50 da lo mismo, eres regia y una mina la raja!!!", comentó una persona. "De 18. Cariños bella!, y "Según yo de 10", señalaron otras. A estas palabras se sumó la actriz María José Prieto, quien indicó que parece de 12. Por su parte, Tonka Tomicic aseguró que luce "muy linda!!!!".

