Thalía mostró su sorprendente elasticidad haciendo yoga

View this post on Instagram

Mi colección en @promodaoutlet te permite tener lo mejor de dos mundos- comodidad y estilo. 😉 Combina unos pantalones negros básicos con tacones color neutral, un top con movimiento y joyería color oro y vas a estar [email protected] para brillar todo el día. 🌟 My collection at #promodaoutlet allows you to have the best of both worlds – comfy and cute! 🎀 Dress up a pair of simple black pants with nude heels and a fun and flowy top! Add some gold jewelry for some extra sparkle, and you’re ready to take on the day! ✨ . . . . #promoda #thaliasodi #coleccionthaliasodi #moda #ropacomoda #comfyclothes #funfashion #goldjewelry #ootd