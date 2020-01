Brad Pitt y Jin de BTS podrían aparecer juntos en una película

BTS estuvo presente en un evento de iHeartRadio, en Los Ángeles, donde contestaron varias preguntas y hablaron de sus proyectos futuros. El momento que más sorprendió al público es cuando Jin habló sobre una ‘colaboración’ con Brad Pitt.

Durante el evento los chicos de la banda de K-Pop fueron interrogados sobre las colaboraciones que les gustaría hacer en el futuro, la mayoría respondió nombres de artistas musicales como Ariana Grande, sin embargo Jin dijo que le gustaría trabajar con el actor de Once Upon A Time In Hollywood.

Jin admira a Brad Pitt

A muchos les impactó que el cantante no se refiriera a algún artista musical, pues hizo que los fanáticos se preguntaran si le gustaría iniciar proyectos como actor.

La realidad es que Jin está formado como un artista integral, ya que posee un título en Arte y Actuación, de modo que verlo en una película no es imposible y tampoco lo es que sea junto Brad.

Les preguntaron con quien quisieran colaborar y mencionaron a Ariana, Post Malone y Seokjin dijo que con Brad Pitt Todoxs sabemos que el sueño de Jin es actuar y demostrar todo su talento, alta película que sería gente#iHeartBTS @BTS_twtpic.twitter.com/rEThbDhjnf — c a r o ⁷🦋| 🇲🇽 ᵉᵘᵖʰᵒʳᶤᵃ🍒 (@KookieBTSKing17) January 28, 2020

El Army de BTS reaccionó de forma muy divertida a la respuesta del cantante, pues, de inmediato, mostraron memes de él y el actor juntos. Las ediciones resultaron muy divertidas, ya que incluían a Jim en icónicas películas de Brad.

Hasta el momento no hay informaciones sobre una película de los dos juntos, pero nada quita la posibilidad que el llamado de los fanáticos sea atendido.

