Adamari López conquista con unos jeans y un escote de infarto

Adamari López es una de las conductoras más queridas de la televisión hispana por su carisma y su belleza. Además, se ha convertido en una inspiración para muchas mujeres que han tenido que luchar por su vida.

Como cada mañana, Adamari aparece al frente del programa Un Nuevo Día, luciendo un outfit diferente y aunque en muchas ocasiones ha sido blanco de crítica, esta vez fue muy halagada.

Y es que la puertorriqueña lució espectacular con unos ajustados pantalones de mezclilla y una blusa roja muy escotada, con lo que enmarcó su figura.

Las imágenes, compartidas en la cuenta de Un Nuevo Día, se llenaron de halagos para Ada, quien sin duda se veía espectacular.

"Ella siempre es linda ..pero ahorita es su mejor versión", "Que hermosa luce Ada se ve como antes cuando salía en las telenovelas", "Waooo primera vez que Veo Adamaris con unos vaqueros waooo que hermosa", "Adamari comienza a verse más delgada aparte que lo haga por salud que obviamente está muy bien quiero decirle que se ve divina y que lo más importante es como ella se sienta. Que es una inspiradora para muchas mujeres guerreras como ella.", fueron algunos de los comentarios que destacaron.

Este año Adamari se propuso bajar de peso mediante el #ElRetoDeAda, con el que además, busca motivar a sus seguidores a verse y sentirse bien.

Adamari es un constante blanco de críticas y burlas por parte de quienes solo se enfocan en si se ve "gorda", o si su ropa "no le favorece". Sin embargo, su talento, personalidad y su historia no deberían quedar en segundo plano cuando se trata de hablar de ella. Las cosas no han sido fáciles para ella y el que sea figura pública no es razón para criticar cada aspecto de su vida así que es momento de parar los ataques y destacar lo bueno.

